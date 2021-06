Im ZimmerTheater, das weiter in der Heiliggeistkirche in Speyer spielt, ist heute um 20 Uhr „Gift. eine Ehegeschichte“ zu sehen. Das ist ein Kommunikationsstück über zwei suchende Menschen – es lässt selbst in der tiefsten Tragik des Lebens auch komische Momente aufblitzen.

Am 30. Juni und 1. Juli folgt „Leben bis Männer“. Ein Fußballtrainer liefert verblüffende Zusammenhänge von Fußball, Politik und Frauen – und er zeigt, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung längst noch nicht alles zusammengewachsen ist, was zusammengehört. Karten gibt es unter Telefon 0157 50496836 oder mailto: tickets@zimmertheater-speyer.de. Infos unter https://www.zimmertheater-speyer.de/