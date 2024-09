Hier Gerüste, da schon fast fertig: Das große Sanierungsprojekt der städtischen Baugesellschaft Gewo Wohnen im Fliederweg in Speyer-Nord geht in die entscheidende Phase. Die beiden Gebäude mit den Hausnummern 17-19 sowie 35-37 werden in Außenbereich in den nächsten sechs bis acht Wochen fertiggestellt sein, so Geschäftsführer Oliver Hanneder auf Anfrage. Insgesamt laufen aktuell vier Maßnahmen im Fliederweg: Die Blöcke mit den Nummern 9-11 und 13-15 sind ebenfalls schon an der Reihe, aber noch in einer früheren Phase. Es werde Mitte kommenden Jahres, bis sie komplett auf Vordermann gebracht sind.

Alle vier Gebäude stammen aus dem Jahr 1965, weisen je 16 Wohneinheiten auf und waren nicht mehr auf dem neuesten Stand. Nach Dämmung, Balkonerneuerung, Anschluss an Fernwärme und weiteren Baumaßnahmen erfüllten sie künftig KfW-55-Standard, sagt Hanneder. Die Gesamtkosten beziffert er auf 5,5 Millionen Euro. „In dieser Größenordnung modernisieren wir kontinuierlich in West und Nord, also immer so drei bis vier Maßnahmen. Es gelte, die Gewo-Viertel „weiter energetisch und bautechnisch zu sanieren“.