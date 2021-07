In einer Klausurtagung hat sich der Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewo mit der „Quartiersentwicklung“ für Speyer-Nord befasst. Dazu gibt es erste Pläne, eventuell auch mit Nachverdichtung, die die Gewo mit dem Aufsichtsrat diskutiert hat, aber noch nicht der Öffentlichkeit vorstellen will. Das sei nach der nächsten Aufsichtsratssitzung am 7. Oktober geplant. Geschäftsführer Oliver Hanneder kündigt dazu „Beteiligungsprozesse mit der Anwohnerschaft“ an. Klar sei: „Das Quartier soll seinen Charakter behalten, unter Berücksichtigung baulicher, sozialer und kultureller Aspekte.“ Zu viel Sanierung könnte erstmals ab 2024 wieder Neubau kommen. Insgesamt gehe es um eine Zeitperspektive von mindestens einem Jahrzehnt.