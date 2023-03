Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie geht es weiter in Speyer-Nord? Das fragen sich viele, seit die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewo Wohnen Nachverdichtungen in der Waldsiedlung plant. Inzwischen gab es dazu erste Entscheidungen im Aufsichtsrat. Gewo-Geschäftsführer Oliver Hanneder sagt im RHEINPFALZ-Gespräch, was möglich ist und was nicht.

573 zusätzliche Wohneinheiten. Die standen mal in einem Papier, nachdem geprüft worden war, was die Gewo in Speyer-Nord maximal bauen könnte. „Wir wollen diese Zahl nicht