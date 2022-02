Die GEWO Leben setzt auch im kommenden Schuljahr ihr Hausaufgabenbetreuungsangebot in den Räumen der Quartiersmensa Q+H fort. Wie die Verantwortlichen mitteilen, können Schüler der 5. und 6. Klassen von Montag bis Donnerstag ab 13 Uhr in die Betreuung kommen, und nach einem gemeinsamen Mittagessen in kleinen Gruppen die Hausaufgaben erledigen. Das Angebot richtet sich an Kinder berufstätiger Eltern, eine feste Anmeldung für zwei, drei oder vier Tage in der Woche ist Voraussetzung. Aufgenommen werden können der GEWO zufolge auch Kinder, die erst nach den Sommerferien in die 5. Klasse kommen. Für das laufende Schuljahr sind noch Plätze frei, ein Elternbeitrag wird erhoben. Weitere Informationen sind im Internet unter http://www.speyer.de/hausaufgabenbetreuung und www.gewo-leben.de zu finden.