Am Freitag wurden die Speyerer Sieger des Stadtradelns ausgezeichnet. Bei den Einzelradlern war im dreiwöchigen Aktionszeitraum im September Andreas Becker vom RC Vorwärts Speyer mit 2702,1 Kilometern am fleißigsten. Als Preis gab es einen Fahrradhelm, eine Jahresmitgliedschaft im Allgemeinen deutschen Fahrradclub (ADFC), einen 100-Euro-Gutschein sowie ein „Wohlfühl-Paket“. Zweiter wurde Bruno Nafz, der für das Team „LBZ on tour“ 2017 Kilometer sammelte. Auf dem dritten Platz landete Kadir Dudaskar, der für die Speyerer Radsportgruppe an den Start ging, mit 1635,8 Kilometern. Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) ließ durchblicken, dass im nächsten Jahr auch die besten Radlerinnen separat berücksichtigt werden könnten.

In der Teamwertung belegte die Nikolaus-von-Weis-Realschule plus den ersten Rang. Die 199 Radelnden des „Niki“ fuhren zwischen dem 10. und 30. September insgesamt 40.516 Kilometer. Für den ersten Platz erhielten sie einen Scheck über 900 Euro und drei Beutel mit je einer Fahrradtrinkflasche für die besten Radelnden der Schule. Platz zwei belegte das Hans-Purrmann-Gymnasium (36.233 Kilometer, 207 Radelnde) mit ihrem Team „Wir sind Purrmann!“, das neben den Beuteln einen Scheck über 750 Euro bekam. Auf dem mit 250 Euro dotierten dritten Rang landete mit insgesamt 24.230 Kilometern das 118 Radelnde starke Team „LBZ on tour“.

Die meisten Kilometer pro Kopf fuhr das Zweierteam der Familie Pörner mit 1055 Kilometern. Einen Sonderpreis für das „radelaktivste“ Unternehmen erhielten die Diakonissen. Ein Geschenk gab es auch für „Stadtradel-Star“ Linnea Brand.