Nina Sterckx, in der Gewichtheber-Bundesliga für den deutschen Meister AV 03 Speyer an der Hantel, ist 2022 in großer Form. Nach ihrem Welttitel in der Gewichtsklasse bis 55 Kilo der Juniorinnen und Unter-23-Jährigen im griechischen Heraklion (211 kg im Zweikampf) erzielte die 19-Jährige aus Gent in Durres/Albanien in derselben Gewichts- und Alterskategorie drei Weltrekorde.

Die Olympia-Teilnehmerin von 2020 riss 95 kg, stieß 118 kg und schaffte somit 213 Zweikampf-Kilogramm. Platz zwei unter sieben Athletinnen belegte Andreea Cotruta aus Rumänien (89 + 112 = 201), Rang drei Annika Pilz (TB 03 Roding/84 + 101 = 185).