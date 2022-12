Solfrid Koanda, in Norwegen wohnende gebürtige Finnin, ist die erste Weltmeisterin, die am Samstag, 14. Januar 2023 (19 Uhr), im Bundesliga-Heimkampf gegen Chemnitz für den AV 03 Speyer an die Hantel geht. Die 24-Jährige aus dem südostnorwegischen Arendal ist laut AV-Abteilungsleiter Frank Hinderberger ein echter Star der Gewichtheberszene.

Sie bewältigt Lasten bis 150 Kilogramm. Koanda startet in der Klasse bis 87 kg Körpergewicht. Bei der Weltmeisterschaft in Bogota/Kolumbien gewann sie den Zweikampf-Titel mit 260 kg und krönte damit ihren Europameisterschaftstriumph, als sie vor einigen Monaten in Tirana/Albanien im Reißen/109 kg, Stoßen/143 sowie im Zweikampf/252 jeweils Goldmedaillen holte.