Anna Marie-Julienne Vanbellinghen, belgische Gewichtheberin des AV 03 Speyer, gehört zwar zu den stärksten Frauen der Welt. Die Stärkste ist sie aber nicht.

Die 24-Jährige aus dem Brüsseler Regionalteil Uccle kam bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Gewichtsklasse über 87 Kilogramm auf den elften Platz der Gesamtwertung der Gruppen A und B.

Die bei Tom Goegebuer in Gent trainierende angehende Übersetzerin oder Dolmetscherin schaffte 219 Zweikampf-Kilogramm (96 kg Reißen+123 kg Stoßen), womit sie in der Gruppe B Rang zwei belegte. Gold ging an Wenwen Li (China; 320 kg = 140 + 180), Silber an Emily Campbell (Großbritannien; 283 = 122 + 161), Bronze an Sarah Elizabeth Robles (USA; 282 = 128 + 154).