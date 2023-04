Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch ist ungewiss, ob die Pandemie die deutschen Meisterschaften der Schüler in Plauen am 13./14. November, der Jugend in Nagold am 27./28. November und der Männer sowie Frauen vom 11. bis 13. Dezember in Böbingen stattfinden lässt. In der Hoffnung, dass es so kommt, bereiten sich drei Jungtalente des AV Speyer intensiv auf ihre Einsätze vor. Es sind die Brüder Jaron (12) und Mattis Kihm (9) sowie Tim Hinderberger (16).

Alle haben sichtlich Spaß an der jeweils ein- bis eineinhalbstündigen Hantelarbeit. Stefan Schmidt, Jugendkoordinator des Athletenvereins für diese Sportart, zählt im