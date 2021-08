Patricia Caroline Strenius, Gewichtheberin des AV 03 Speyer aus der schwedischen Barockstadt Karlskrona, erreichte in Tokio den vierten Olympia-Platz in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm. Die 30-Jährige brachte es auf 235 Zweikampf-Kilo, im Reißen 102 und 133 kg im Stoßen.

Vor der Europameisterin von 2018 in der Klasse bis 69 kg (Silber im Reißen, Gold im Stoßen) holten Neisi Patricia Dajomas Barrera (Ekuador) Olympia-Gold mit 263 kg (118+145), Katherine Nye (USA) Silber mit 249 kg (111+138) und Aremi Fuentes Zavala (Mexiko) Bronze mit 245 kg (108+137).

In der Männer-Klasse bis 81 kg kam der albanische Speyerer Erkand Qerimaj mit 238 Zweikampf-Kilo (157+181) auf den neunten Rang. Der Olympiasieg ging an Xiaojun Lyu (China) mit 374 kg (170+204), Position sieben an Nico Müller (Obrigheim) mit 354 kg (159+195). Am Montag geht die belgische AV-Athletin Anna Vanbellinghen in der Klasse + 87 kg an die Hantel.