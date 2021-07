Zwei Tage vor ihrem 19. Geburtstag erreichte die für den Gewichtheber-Bundesligisten AV Speyer in der Kategorie bis 55 Kilogramm startende Belgierin Nina Sterckx in Tokio mit 180 Zweikampf-kg den fünften Olympia-Platz in der Gewichtsklasse bis 49 kg.

In einem Feld von 13 Teilnehmerinnen gewann die Chinesin Zhi Hui Hou mit 210 kg die Goldmedaille. Silber holte Chanu Saikhan Mirabei (Indien, 202 kg), Bronze Windy Cantika Aisah (Indonesien, 194 kg). Sterckx trainiert bei dem früheren Speyerer Heber Tom Goegebuer in Gent.