Vier in der Bundesliga für den AV 03 Speyer startende Gewichtheber traten beim sogenannten Partnerschaftswettkampf der Nationalmannschaft in Schwarzach/Baden-Württemberg an. Bei diesem Test wiesen sie vier Wochen vor der Europameisterschaft in Moskau die aktuell möglichen Leistungen nach.

Simon Brandhuber (Körpergewicht 69,4 Kilo), der mit Nina Schroth vom AC Mutterstadt hob, erreichte 261 Zweikampf-Kilogramm (121 Reißen+140 Stoßen).

Jürgen Spieß (99,5 kg) und Julia Schwarzbach (51,3 kg) schafften 350 kg (155+195) beziehungsweise 145 kg (65+80). Lisa-Marie Schweizer (64,8 kg), im Team mit Matthäus Hofmann (SV Obrigheim), kam auf 218 kg (98+120).