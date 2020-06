Ivonne Rohde ist der erste Neuzugang für die zweite Gewichtheber-Mannschaft des AV 03 Speyer, Tabellenzweiter der 2. Bundesliga, Gruppe A. Die frühere Athletin des AC Germania Sankt Ilgen in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm kommt vom Erstbundesliga-Absteiger AC Weinheim und absolvierte mehrere Kämpfe in der 1. und 2. Bundesliga. Die in Thüringen lebende Rohde (35) ist die Physiotherapeutin der deutschen Nationalmannschaft und somit dem Großteil der AV-Heber bekannt.