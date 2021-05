„Mit dieser Leistung stieß sie die Tür nach Tokio ganz weit auf.“ So freute sich Frank Hinderberger, Abteilungsleiter des AV Speyer, über Nina Sterckx.

Die seit Februar 2019 in der Bundesliga für Speyer startende Belgierin aus dem Genter Ortsteil Sint Denijs-Westrem gewann bei der Weltmeisterschaft der Unter-20-Jährigen in Taschkent/Usbekistan mit 198 Zweikampf-Kilogramm die Silbermedaille. Sterckx schaffte dabei mit 90 kg im Reißen eine Bestleitung.

Zwei Weltmeisterschaften

Hinderberger: „Sie hat nun die beste Chance, mit dann gerade mal 19 Jahren als beste Europäerin in der Klasse bis 55 kg an den Olympischen Spielen teilzunehmen.“ Die von dem ehemaligen Speyerer Heber Tom Goegebuer in Gent trainierte, am 26. Juli 2002 geborene Sterckx, ging bisher bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2019.

Zuletzt holte sie in Moskau bei der EM die Bronzemedaille in der Klasse bis 55 kg Körpergewicht. 2018 gewann sie die Nachwuchs-Weltmeisterschaft in der Kategorie bis 49 kg.