Einmal einen Gewichtheber-Bundesligawettkampf des deutschen Meisters AV 03 Speyer mit seinen Weltstars im Athletenheim in der Raiffeisenstraße verfolgen? Und anschließend auch noch die Aftersportparty mit den starken Frauen und Männern bei Musik sowie einem Freigetränk besuchen?

Am Samstag, 11. Februar (19 Uhr), können Sie dabei sein, wenn die Speyerer BW Schwedt empfangen. Der AV 03 stellt den RHEINPFALZ-Lesern zweimal zwei Eintrittskarten zur Verfügung. Was Sie dafür tun müssen? Nichts weiter, als diese Frage zu beantworten.

Jetzt raten

Wo fand im Jahr 2022 die Weltmeisterschaft der Gewichtheber statt? A) in Amsterdam, B) in Bogota, C) in Calgary? Ihre Antwort schicken Sie bitte bis einschließlich Mittwoch, 8. Februar, unter Angabe einer Telefonnummer per E-Mail an Martin.Erbacher@rheinpfalz.de.

Wir verlosen dann unter den richtigen Einsendungen und geben Ihnen am Donnerstag, 9. Februar, Bescheid, ob Sie gewonnen haben. Ihre Tickets hinterlegt der Verein an der Abendkasse, viel Spaß!