Jaron Kihm vom AV Speyer kann seine erstaunlichen Leistungen wegen Corona nicht auf nationaler Ebene nachweisen.

Die für den 13. und 14. November in Plauen/Sachsen geplante deutsche Schüler-Meisterschaft fällt wie die Jugend-Titelkämpfe am 27./28. November in Nagold wegen steigender Infektionszahlen und der sich daraus ergebenden unklaren Entwicklung aus.

Norm überboten

Der Speyerer riss bei der ersten Vereinsmeisterschaft vor zwei Wochen im Athletenheim 55 Kilo und stieß 67. Die Stoßleistung verbesserte Kihm inzwischen auf 70 kg. Normalerweise hätte jeder DM-Teilnehmer eine sich aus Reißen, Stoßen und Technikwertung ergebende Norm nachweisen müssen.

Weil sich aber wegen der Epidemie kaum Möglichkeiten ergaben, diese vor einem amtlichen Kampfrichter zu beweisen, hätten die jungen Sportler ohne diesen Nachweis starten können. Die Norm betrug in Kihms Altersklasse 180 Kilopunkte. Die übertrifft er mit 290 deutlich.