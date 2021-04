Sollten die Olympischen Spiele 2021 in Tokio stattfinden, hat der für AV Speyer in der Gewichtheber-Bundesliga startende Simon Brandhuber gute Teilnahmechancen. Bei der Europameisterschaft in Moskau erfüllte er die Voraussetzungen dafür.

In der B-Gruppe der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm belegte er mit 272 Zweikampf-Kilo (127 Reißen, 145 Stoßen) den zweiten Platz. Er liegt auf Rang sieben der dopingbereinigten Weltrangliste. Wichtig für ihn und den AV war auch, dass der 29-Jährige nach seiner Knie-Operation im November wieder erfolgreich einen Wettkampf bestritt.

Ihre Olympiachance wahrte auch die für Speyer hebende Belgierin Nina Sterckx. In der Gewichtsklasse bis 55 kg überraschte die von dem früheren AV-Athleten Tom Goegebuer in Gent trainierte 18-Jährige mit der Bronzemedaille. Sie schaffte 197 kg im Zweikampf (88 Reißen, 109 Stoßen).