Drei Gewichtheber-Bundesligisten des AV Speyer sind am Samstag, 3. Juli (16 Uhr), in der Grünstadter KSV-Halle am Eisen. Dort setzte Bundestrainer David Kurch eine Generalprobe des Tokio-Viereraufgebots an.

Wie berichtet, gehören zu dem Aufgebot Lisa Marie Schweizer und Simon Brandhuber vom Athletenverein. Auch ihr Mannschaftskollege Björn Günther kommt zum Einsatz. Er hebt im Perspektivkader des Bundesverbandes.