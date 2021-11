Speyer. Die Gebrüder Jaron und Mattis Kihm aus Speyer waren am Wochenende für den AV Mutterstadt erfolgreich.

Zwei erste Plätze belegten die Speyerer Brüder Jaron (14) und Mattis Kihm (10) vom AC Mutterstadt am zweiten Rundentag der Gewichtheber-Jugendliga Rheinland-Pfalz. Die Wettkämpfe mit insgesamt 30 Jugendlichen wurden an zwei Orten (Grünstadt und Mainz-Weisenau) ausgetragen, sodass alle Teilnehmer nach Corona-Vorschriften antreten konnten.

Die zwei Speyerer Gymnasiasten traten in Weisenau an. Jaron Kihm/A-Jugend erreichte mit 63 kg im Reißen und 72 kg im Stoßen das höchste Gewicht und die beste Wertung aller Teilnehmer in allen Altersklassen insgesamt, obwohl er zuvor wegen einer Corona-Erkrankung zwei Wochen in Quarantäne gewesen war und nicht trainieren konnte. Seine weiteren Leistungen: Dreiersprung 7,32 m, Kugelschockwurf 10,45 m, Pendellauf (60-mSprint) 13,09 Sekunden. Er wird am kommenden Wochenende bei der deutschen Schüler-Meisterschaft in Obrigheim starten.

Ebenfalls in Quarantäne und daher trainingsgehemmt war der jüngere Bruder Mattis Kihm/D-Jugend. In der Gruppe bis 140 cm Körpergröße baute auch er seine Gesamt-Spitzenposition aus: Seine Leistungen: Reißen 24 kg, Stoßen 30 kg, Dreiersprung 5,10 m, Kugelschockwurf 5,27 m, Pendellauf 16,57 Sekunden.