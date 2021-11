Der AV 03 Speyer kann sich die Anreise-, Teilnahme und Übernachtungskosten für die deutschen Meisterschaften der Männer, Frauen, Junioren und Juniorinnen in Böbingen/Baden Württemberg sparen. Die für die Tage zwischen 10. und 12. Dezember 2021 geplanten Titelkämpfe sind wegen steigender Coronazahlen abgesagt worden. Vorgesehen hatte der Athletenverein den Start von Christina Spindler in der Gewichtsklasse bis 71 kg, Lisa Marie Schweizer/-64 kg und Simon Brandhuber/-61 kg. Starten sollen hätte auch auf der für den AV 03 in der Erstbundesliga kämpfende Björn Günther/+100 kg aus Breitungen/Thüringen. Die in Böbingen an der Rems vorgesehenen Meisterschaften waren bereits 2020 abgesagt worden. Die letzten deutschen Einzel-Titelkämpfe wurden 2019 in Obrigheim ausgetragen.