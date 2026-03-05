Milena Thiele ist ein wichtiger Mosaikstein beim AV Speyer. Ihr altes Team wartet. Was sie vorhat und wie es um den Protest gegen einen Sieg der Domstädter bestellt ist.

Für die junge Nationalheberin Milena Thiele ist der Wettkampf gegen den Chemnitzer Athletenclub e.V. etwas Besonderes. Die gebürtige Kasselerin startete ihre Bundesligakarriere in Chemnitz und geht seit nunmehr vier Jahren erfolgreich für den AV 03 Speyer an das Eisen. Die magische 900-Kilopunkte- Grenze können die beide Topteams der Bundesliga am Samstag (19 Uhr, Athletenheim) knacken. Der Sieger hat beste Chancen auf den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft Ende Juli in Hannover.

Die 23-jährige Thiele fiebert dem Duell entgegen: „Ich denke, es wird ein sehr spannender und enger Wettkampf. Chemnitz ist stark aufgestellt und definitiv ein ernstzunehmender Gegner.“ Nach den herausragenden Erfolgen über Mutterstadt und Obrigheim führt ihre Staffel die Liga an (15:3).

Chemnitz oft Meister

Dem amtierenden und neunfachen deutschen Meister sitzt die starke Staffel aus der drittgrößten sächsischen Stadt mit 13:2 im Nacken. Sechsmal holte sich der CAC, zuletzt 2012, den Titel. „Chemnitz ist für mich aktuell die stärkste Mannschaft in der Bundesliga. Wenn ihre Top Sechs auf der Bühne steh, sind sie leicht in der Lage, über 900 Kilopunkte zu machen. Das mussten sie bisher noch nicht“, erwartet AV-Sportchef Frank Hinderberger einen heißen Tanz.

Von Saison zu Saison mehr zur AV-Leistungsträgerin reift Thiele. Bevor sie sich für Gewichtheben entschied, feierte die ehrgeizige Sportlerin im Cross Fit als deutsche Meisterin 2019 ihren ersten nationalen Titel. Ihr Talent und Fleiß brachten sie bei den Gewichtheberinnen in den Nationalkader sowie zur Teilnahme bei den U23-Europameisterschaften.

Thiele stolz

Besonders stolz ist die in Heidelberg lebende Sportlerin auf ihren deutschen Meistertitel 2025 in der 69-kg-Klasse. Zweimal gewann sie mit Speyer Mannschaftsgold. Da will die Sportsoldatin wieder hin. „Wir haben beim AV ein unglaublich starkes Teamgefühl und pushen uns gegenseitig. Wenn jeder von uns seine Leistung auf die Plattform bringt, haben wir sehr gute Chancen, weiter Punkte zu sammeln, um ins Finale einzuziehen“, sagt Thiele.

Für Frank Hinderberger ist sie ein wichtiger Mosaikstein im Speyerer Erfolgsteam. „Milena ist ein Glücksfall. Sie ist eine sehr zuverlässige Mannschaftsheberin und eine Frohnatur dazu. Man merkt, dass ihr das Gewichtheben bei uns richtig viel Spaß macht“, findet Hinderberger. Die sportliche Entwicklung der 130-Kilopunkte Heberin-ist längst noch nicht abgeschlossen.

Vorbild Schwarzbach

Sie soll einmal in die Fußstapfen von Julia Schwarzbach und Lisa Marie Schweizer treten. „Julia Schwarzbach ist definitiv ein großes Vorbild für mich. Ich fühle mich sehr wohl mit ihr in der Mannschaft. In ihre Fußstapfen und die von Lisa Marie Schweizer zu treten, wäre natürlich eine große Ehre. Ich arbeite hart dafür, mich zu entwickeln. Aber gleichzeitig möchte ich auch meinen eigenen Weg finden“, so die 23-Jährige.

Gegen Chemnitzer plant Thiele gegenüber dem Obrigheim- Kampf (129 Kp): „Mein Ziel ist es, noch mal ein paar Kilo auf das Zweikampf-Ergebnis draufzulegen. Der Höhepunkt für mich ist allerdings erst im Kampf gegen Samswegen Mitte April.“ Speyer schickt gegen die Gäste um Nationalheber Raphael Friedrich bis auf die pausierende Olympiasiegerin Solfrid Koanda die gleiche Besetzung wie in Obrigheim ins Rennen.

Weltmeister Robu

Neben Weltmeister Marin Robu rückt der Albaner Briken Calja in das Team. Der türkische Weltmeister Muhammed Furkan Özbek bleibt weiter mit einem Einsatz außen vor. Den Protest des AC Mutterstadt gegen ein ungültiges Startrecht verhandelte der Rechtsausschuss des Bundesverbandes noch nicht. Speyer und Mutterstadt warten auf eine finale Entscheidung, die Auswirkungen auf die weitere sportliche Situation haben kann.

„In Obrigheim haben alle unsere deutschen Heber unter Belastung keinen einzigen Fehlversuch fabriziert. Das war herausragend. Wenn sie das wiederholen und Robu 200 Kilopunkte einbringt, dann sehe ich für uns gute Chancen auf einen Sieg. Im Stoßen sehe ich allerdings Chemnitz favorisiert“, sagt Hinderberger.