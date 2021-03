Rund einen Monat vor dem Auftakt der Bundesliga-Minirunde am Samstag, 24. April, tritt in Speyer die Elite des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber am Samstag, 20. März, zum Test für die Europameisterschaft in Moskau (3. bis 11. April) an.

Zu den ab 16 Uhr im Athletenheim startenden EM-Teilnehmern gehören Simon Brandhuber (Gewichtsklasse bis 61 Kilo), Jürgen Spieß (- 96 kg), Lisa Marie Schweizer (- 64) und Patricia Rieger (- 66) aus dem Erstbundesliga-Aufgebot des AV 03 Speyer.

Eigene Athleten

Zudem reisen Jon Luke Mau (ebenfalls - 61/BW Schwedt), Max Lang (- 73/AC Mutterstadt), Nico Müller (- 81/SV Obrigheim), Sabine Kusterer (- 64 /KSV Durlach) und der Obrigheimer Schwergewichtler Matthäus Hofmann in die Domstadt.

AV-Abteilungsleiter Frank Hinderberger: „Wir werden auch die Möglichkeit nutzen, unsere Zweitbundesliga-Heberinnen Christina Spindler und Stephanie Haspel und den Nachwuchsathleten Jaron Kihm antreten zu lassen.“