Simon Brandhuber, Gewichtheber vom AV 03 Speyer, geht zwei Tage nach dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ans Eisen.

In der Klasse bis 61 Kilogramm Körpergewicht startet er am Sonntag, 25. Juli, je nach der Wettbewerbseinteilung vor Ort um 5 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (B-Gruppe) oder um 9 (A). Seine Vereinskollegin Lisa Marie Schweizer hebt am Dienstag, 27. Juli, bis 64 kg entweder um 5 oder 13 Uhr.