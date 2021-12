Briken Calja aus dem Bundesligaaufgebot des AV 03 Speyer ist Weltmeister in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. In Taschkent (Usbekistan) gewann er im Reißen und holte Silber im Stoßen sowie im Zweikampf. Sein albanischer Landsmann Erkand Qerimaj, der ebenfalls für Speyer an die Hantel geht, belegte Gesamtrang vier.

Josué Brachi Garcia aus Spanien trat als erster Speyerer an. Bis 55 Kilo nahm er unter 17 Teilnehmern Position vier ein. Brachi Garcia riss 114 kg, stieß 139 kg und erzielte somit 253 kg im Zweikampf. Den Titel holte der Kasache Arli Chantey mit 118+142=260 kg. Deutsche starten nicht.