Eine Absage hat Frank Hinderberger, Abteilungsleiter des AV 03 Speyer, der Idee des Ozeanischen Verbandes OWF erteilt. Der hat vor, am Freitag/Samstag, 24./25. Juli, anlässlich des ursprünglich geplanten Eröffnungstags der Olympischen Spiele in Tokio ein weltweites Turnier auszurichten. Aufgrund der Corona-Pandemie soll jeder Teilnehmer am Trainingsort starten und die Leistungen per E-Mail übermitteln. Einladungen zum sogenannten E-Mail-Cup seien an alle 187 nationalen Verbände, 3000 Vereine und Einzelsportler gegangen.

„Der deutsche Verband hat hier nichts weitergeleitet an die Vereine, und dazu kommt, dass unsere Trainings- und Wettkampfstätten gesperrt sind“, teilte Hinderberger der RHEINPFALZ auf Anfrage mit: „Wie man sieht, hat da jedes Land andere Regeln, von Chancengleichheit keine Spur.“