Die Gewichtheber des AV 03 Speyer müssen auf den Saisonauftakt in der Ersten Bundesliga warten. Der Bundesverband hat die Kämpfe in das kommende Jahr verlegt, erst im Februar soll es losgehen.

Nichts wird es in diesem Jahr mit dem Start der Bundesliga-Saison der Gewichtheber am 21. November und der Weiterführung am 19. Dezember. Der Bundesliga-Ausschuss des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) hat sich darauf verständigt, die Wettkämpfe der Runde 2020/ 2021 der Ersten und Zweiten Bundesliga auf den 6. Februar zu verlegen. Der BVDG teilte am Donnerstag mit: „Eine generelle Absage der Saison zum jetzigen Zeitpunkt erschien nicht angemessen. Das Bestreben ist es weiterhin den Sportlerinnen und Sportlern eine wettkampfbasierte Bundesligasaison zu ermöglichen.“ Grundvoraussetzung dafür sei jedoch eine ausreichende Zeit des Trainings als Vorbereitung. Der BVDG hofft, dass dies ab Januar 2021 wieder möglich sein kann. „Ein erneuter Lockdown würde jedoch alles konterkarieren. Ob ab dem 6. Februar 2021 die Bundesliga in ihrem bisherigen Format mit allen Wettkampftagen durchgeführt werden kann, bleibt weiterhin fraglich“, heißt es weiter.

Arbeitsgruppe eingerichtet

Um dies zu klären, wird eine Arbeitsgruppe Möglichkeiten erarbeiten, nach denen in Abstimmung mit den Vereinen Wettkämpfe angesetzt werden können. BVDG: „Eine Verlängerung der Bundesliga-Saison über den Mai hinaus ist nicht angedacht“.

Der AV 03 Speyer hätte zum Auftakt am 21. November in der Ersten Bundesliga im Heimkampf gegen Blau-Weiß Schwedt antreten sollen und am 19. Dezember ebenfalls in einem Heimkampf gegen den KSV Grünstadt.