Am Mittwoch soll in einer Sitzung des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber in der BVDG-Zentrale in Leimen bei Bruchsal entschieden werden, ob zumindest der Start der ab 21. November vorgesehene Erst- und Zweitbundesligarunde 2020/21 abgesagt wird.

Das teilte der Bundesvorsitzende Sport, Alexander Meinhardt-Heib (Rudolstadt/Saale), auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. An diesem Samstag in fast drei Wochen ist der Erstliga-Heimkampf des AV 03 Speyer gegen Blau-Weiss Schwedt mit dem Dudenhofener Hans Fouquet als Kampfrichter vorgesehen. Die Zweitbundesliga-Mannschaft des Athletenvereins soll die Runde am 19. Dezember mit einem Heimkampf gegen KSV Grünstadt beginnen.

Der eine Bundestagslaufbahn (SPD) anstrebende Bundeswehr-Offizier Alexander Meinhard-Heib im Hinblick auf die Spielberechtigung im Berufssport: „Wir betreiben zwar keinen Profisport, aber einen sehr leistungsorientierten Amateursport, für den Training und Wettkämpfe gleichermaßen wichtig sind. Sollte der BVDG die Runde eventuell ganz auf das kommende Jahr verschieben müssen oder sie gar ausfallen lassen, so wäre das im Hinblick auf die noch nicht abgesagten deutschen Meisterschaften der Frauen und Männer vom 11. bis 13. Dezember im baden-württembergischen Böbingen zumindest sehr ungünstig“.

Bereits gestrichen hat der rheinland-pfälzische Gewichtheberverband die ab dem 31. Oktober geplanten Runden der Regional-, Ober- und Verbandsliga (davon ist der AV 03 Speyer nicht betroffen). Diese Runde sollte als eine Art Ranglisten-Wettkampf ausgetragen werden: Jede Mannschaft hätte allein gehoben, der Verband hätte danach eine Rangliste aller Vereine erstellt.