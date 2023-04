Mit 287 Zweikampf-Kilogramm (132 kg Reißen + 155 kg Stoßen) Siebter von zwölf Teilnehmern der Klasse bis 67 kg Körpergewicht wurde Simon Brandhuber vom Athletenverein Speyer bei der Europameisterschaft in der armenischen Hauptstadt Eriwan.

Er startete in der ihm ungewohnten Klasse, weil ihm nach seiner Covid-Quarantäne die Reduzierung des Körpergewichts nicht zuzumuten war. Im Frauen-Wettbewerb der Klasse bis 71 kg Körpergewicht geht seine Vereinskollegin Lisa Marie Schweizer am heutigen Mittwoch an die Hantel.