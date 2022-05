Josué Brachi Garcia, der schon für den AV 03 Speyer in der Bundesliga startete, hat zum Auftakt der Europameisterschaft in Tirana drei Medaillen gewonnen. In der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm holte der Spanier mit 115 kg im Reißen die Goldmedaille, mit 141 kg im Stoßen und 256 kg im Zweikampf zweimal Silber.