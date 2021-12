Am letzten Tag der Gewichtheber-Weltmeisterschaft in Taschkent/Usbekistan erreichte der Ungar Peter Nagy aus dem Bundesliga-Aufgebot des AV 03 Speyer in der Klasse über 109 Kilogramm den 16. Rang unter 28 Teilnehmern. In der Kategorie der Superschwergewichtler riss der 35-Jährige 172 kg, stieß 218 kg, was 390 kg Zweikampf-Kilogramm ergab.

Der Koloss aus dem nordungarischen Komárom war mit seinen 160,8 kg Körpergewicht nicht der Schwerste. Das war der Georgier Lasha Talachhadze (28) mit 182,9 kg. Er holte mit 225 kg im Reißen, 267 kg im Stoßen und 492 kg im Zweikampf drei Goldmedaillen.