Einige Wochen auf den nächsten Kampf in der Bundesliga warten der AV 03 Speyer und seine Anhänger. Der Bundesverband entschied, die Saison 2021/22 nicht am 19. Februar, sondern erst am Samstag, 5. März, weiterzuführen.

Der Grund: Die für die Europameisterschaft vom 25. Mai bis 5. Juni in Tirana/Albanien vorgesehenen Athleten sollen nicht zusätzlich mit Einsätzen belastet werden. Die für 19. Februar angesetzten Begegnungen Speyer - Durlach steigt nun am Samstag, 2. April, und gilt als letzte EM-Qualifikationsmöglichkeit.

Heimkampf

Zuvor hebt Speyer am 5. März in Mutterstadt und am 19. im Heimkampf gegen Chemnitz. Der nicht bei der EM startende AV-Mannschaftskapitän Jürgen Spieß hält die Verlegung für angebracht. zum Einwand, dass sich Speyer sehr wahrscheinlich für das Dreierfinale um den deutschen Mannschaftstitel qualifiziert und daher Ende April noch ein Einsatz ansteht, meinte er: „Das betrifft ja nicht alle, die an der Europameisterschaft teilnehmen.“