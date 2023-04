Lisa Marie Schweizer und Simon Brandhuber vom amtierenden Mannschaftsmeister AV 03 Speyer sind bei der Europameisterschaft in Eriwan/Armenien zwei der zwölf deutschen Starter.

Diese am Samstag, 15. April, beginnende und am Sonntag, 23., endende EM 2023 mit fünf deutschen Frauen und sieben Männern ist eine der sieben Qualifikationen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Brandhuber hebt am Montag, 17. April, Schweizer am Mittwoch, 19. April.

Höhere Gewichtsklasse

Beide vertreten Speyer beim Titel-Dreierfinale mit Samswegen und Obrigheim am 29. April in Samswegen. Brandhuber hebt bei der Europameisterschaft nicht in seiner gewohnten Klasse bis 61 Kilo Körpergewicht, sondern bis 67 kg.

Der Vize-Europameister von 2022 konnte wegen Covids nicht an der Weltmeisterschaft im Dezember in Kolumbien teilnehmen, musste vor Ort in Quarantäne und hatte nach seiner Rückkehr mehrere Wochen damit zu kämpfen, wieder fit zu werden.