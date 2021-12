Der Tabellenerste SV Germania Obrigheim beim punktgleichen Tabellenzweiten AV 03 Speyer: Das ist der vorläufige Höhepunkt der Saison 2021/2022 in der Bundesliga am Samstag, 18. Dezember (19 Uhr). Zuschauer sind zugelassen, wenn sie die 2G+-Regel (geimpft, genesen plus Test) nachweisen.

Diese Testpflicht entfällt bei einer Booster-Impfung. Das ist eine dritte Impfung zur Auffrischung. Ab sofort können Karten zu 10 und 60 (freie Bewirtung, reservierte Plätze) Euro) per E-Mail unter gewichtheben@av03speyer.de bestellt werden.