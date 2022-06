Simon Brandhuber vom siebenmaligen deutschen Mannschaftsmeister AV 03 Speyer ist kurz nach der -Europameisterschaft in Tirana erneut im Einsatz. In Albaniens Hauptstadt mit zweimal Silber und einmal Bronze erfolgreich, geht er eine Woche vor seinem 31. Geburtstag beim ersten Yossef-Romano-Gedächtnisturnier des bayerischen Eichenauer SV am Sonntag an die Hantel.

Die Veranstaltung in der 13.000-Einwohner-Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck „ist ein ganz besonderer Wettkampf“, teilt Florian Sperl mit. Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) erklärt, warum. Yossef Romano, Gewichtheber aus Israel, war 1972 eines der zwölf Opfer der gescheiterten Geiselbefreiung nach dem Attentat des palästinensischen Terrorkommandos Schwarzer September.