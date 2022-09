Lisa Marie Schweizer, zehnmalige deutsche Titelträgerin und EM-Teilnehmerin des achtmaligen deutschen Mannschaftsmeisters AV 03 Speyer, ist der Star eines mehrminütigen Filmes der Landesschau des Südwestrundfunks.

Glückliche Sportlerin

Der Streifen zeigt die 27-Jährige aus Schwedt an der Oder beim Hanteltraining im Bundesleistungszentrum in Leimen, beim Bundesliga-Kampf der Speyerer und beim polizeilichen Schießtraining. „Ich bin auf zwei Ebenen sehr glücklich, sportlich und beruflich“, sagt sie.

Die Athletin der Gewichtsklasse bis 64 Kilo war 2021 Olympiazehnte in Tokio und strebt Olympia 2024 in Paris an. Lisa Marie Schweizer wohnt mit ihrem Lebensgefährten Frank Michael in Leimen und arbeitet bei der Kripo in Ludwigshafen.