Frank Hinderberger, Abteilungsleiter Gewichtheben des AV 03 Speyer, teilt mit, dass „wir unsere zweite Mannschaft von dem Wettkampfbetrieb der 2. Gewichtheber-Bundesliga abgemeldet haben“. Als Grund nennt er, dass „nur drei Sportler für die am 24. April beginnende Runde zur Verfügung stehen“.

Nach dem Terminplan des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber hätte Speyers zweites Aufgebot am Samstag in einer Woche gegen KSV Grünstadt in die verkürzte Bundesliga-Runde starten sollen. Weitere Kämpfe in der Gruppe A sollten am 8. Mai in Heinsheim und am 22. Mai gegen St. Ilgen sein. Wie und ob die Zweitligarunde mit nunmehr noch drei Mannschaften weitergeht, ist offen.

In der Ersten Bundesliga bleibt der fünfmalige Deutsche Meister Speyer mit dem ersten und nunmehr einzigen Aufgebot vertreten. Das tritt laut Saisonplan am 24. April im Athletenheim gegen TSV Blau-Weiß Schwedt/Oder an. In der Saison 2019/20 hatte der AV 03 Speyer noch mit drei Mannschaften am Wettkampf-Geschehen teilgenommen. Anschließend hatte der Athletenverein sein Oberliga-Aufgebot zurückgezogen.

Zwei Athleten verlassen Speyer

Zur Abmeldung der Zweitbundesliga-Vertretung informiert Frank Hinderberger: „Zu den corona-bedingten Ausfällen von Yasin Yüksel, René Kassel und Ben Reum, die aktuell nicht trainieren konnten, kamen weitere Absagen. So mussten Ivonne Rhode und Julia Schwarzbach verletzungsbedingt passen, Stefanie Haspel und Kathrin Horn fallen aus persönlichen Gründen aus. Wir hätten, wenn ein Sportler, eine Sportlerin mal fehlt, die zweite Mannschaft immer auffüllen können. Aber Sportler ohne Training auf die Hebebühne schicken, hat nichts mit Mannschaftssport zu tun“.

Unabhängig von der Entscheidung haben die Zweitbundesliga-Akteure Larissa Schilde und André Winter den AV Speyer verlassen. Schilde wechselte zu Germania St. Ilgen, Winter zum SSV Samswegen.