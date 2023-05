Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Speyerer Athletenverein wartete in der an Überraschungen nicht armen Gewichtheber-Bundesliga mit dem Knüller eines 3:0-Triumphes beim bisherigen Spitzenreiter KSV Durlach auf und übernahm selbst die Tabellenspitze.

Bleibt das bei zwei ausstehenden Speyerer Kämpfen am 11. Februar gegen Schwedt und am 25. März in Obrigheim, steigt das Titelfinale der drei besten Mannschaften am 29. April in Speyer –