Zwei Heimkämpfe des Erst- sowie Zweit-Bundesliga-Teams es AV Speyer sieht die vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber geplante verkürzte und veränderte Saison 2021 vor.

Falls sich die Bestimmungen des Corona-Lockdown bis dahin nicht ändern, tritt die erste Mannschaft am Samstag, 24. April, in der Gruppe B der 1. Bundesliga gegen Blau-Weiß Schwedt an, die zweite Mannschaft am selben Tag in der 2. Bundesliga A gegen KSV Grünstadt. Am Samstag, 19. Juni, kann es einen dritten Kampf in Speyer geben.

Zweimal auswärts

Denn die Erstligisten treten anschließend jeweils gegen die Gleichplatzierten aus Pool an A. Speyer I hebt zudem am Samstag, 22. Mai, bei AC Mutterstadt, der AV II jeweils samstags am 8. Mai bei TSV Heinsheim und zwei Wochen später bei AC Sankt Ilgen. Einen Aufsteiger gibt es nicht.