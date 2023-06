Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sieben Wochen nach der laut Abteilungsleiter Frank Hinderberger selbst verschuldeten Niederlage gegen Germania Obrigheim (881,2:883; 0:3) geht das Bundesliga-Aufgebot des AV 03 Speyer wieder an die Hantel.

Am Freitag machen sich die Speyer auf die 520-Kilometer-Fahrt zum SSV Samswegen in Sachsen-Anhalt. Hinderberger: „Gegen das selbst ernannte stärkste deutsche Dorf in der Nähe von Magdeburg wollen