Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Aufgebot des AV 03 Speyer ließ nichts anbrennen: Mit einem 3:0-Sieg (752,2:687,8 Kilopunkte) in der wegen des Lockdowns zuschauerleeren Sporthalle des AC Mutterstadt sicherte sich der fünfmalige deutsche Meister den Einzug ins Titelfinale 2021.

Den Nachfolger des SSV Samswegen ermitteln die Speyerer und der TB 03 Roding am Samstag, 19. Juni, in der heimischen AV-Halle. Die Bayern sind wie Speyer in der Gruppe B der Bundesliga Erster in Pool A.

Theoretisch