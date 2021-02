Festhalten an dem Vorhaben des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber wird der AV 03 Speyer. Wie berichtet, soll am Samstag, 20. März, die Saison der 1. Bundesliga beginnen. KSC Schifferstadt und AC Mutterstadt II sagten für die am 10. April anfangende Runde der 2. Liga ab.

Frank Hinderberger, Speyerer Abteilungsleiter, der eine zweite Mannschaft meldete: „Wir bleiben bei unserem Vorhaben, in der neuen Erstbundesliga-Runde zu starten. Ob wir auch in der 2. Bundesliga heben, ist zu überlegen.“