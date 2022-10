Nach zwei Jahren Corona-Pause kommt die deutsche Einzel-Meisterschaft der Gewichtheber der Männer, Frauen, Junioren und Juniorinnen zurück – mit großer, vor allem weiblicher Dynamik. Von den insgesamt 171 Meldungen für die Titelkämpfe am 28., 29. und 30. Oktober in Böbingen an der Rems entfallen 99 auf Sportlerinnen.

Den AV 03 Speyer vertreten das Trio Lisa-Marie Schweizer, Christina Spindler (beide Gewichtsklasse bis 71 Kilo) sowie Simon Brandhuber (bis 67 kg) im Frauen- und Männerbereich. Die besten Titelchancen hegen die im Nationalaufgebot stehenden Schweizer und Brandhuber. Er startet am Freitag, die zwei Speyerer Frauen am Samstag.