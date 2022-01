Lisa Marie Schweizer, einer der Stars des Gewichtheber-Bundesligisten AV 03 Speyer, hat ihrem Entdecker Michael Höffler viel zu verdanken. Der ist Mathematik-Lehrer am Angermünder Einstein-Gymnasium, Gewichtheber-Trainer bei Schweizers Heimatverein SSV Schwedt an der Oder und lizenzierter Kampfrichter in dieser Sportart.

Der Förderkreis Olympisches Gewichtheben hat Höffler mit dem ersten Talentfinder-Preis ausgezeichnet, verbunden mit einer Geldprämie von 500 Euro. Höffler hat seine Schülerin Marie Lisa Schweizer als 14-Jährige vom Hantelsport mit dem Hinweis überzeugt, sie werde dadurch ihre Rückenprobleme los. Das stimmte.

Die Teilnehmerin an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften gewann in den Gewichtsklassen bis 53, 58 und 64 Kilogramm zehn deutsche Titel.