Nach Angehörigen und SPD-Vertretern melden sich weitere Fürsprecher einer nach den Widerstandskämpfern Jakob und Emma Schultheis benannten Straße in Speyer zu Wort (Bericht am 1. Juni). Sie kommen vom Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB).

Der DGB habe den Wunsch einer nach Speyerer Widerstandskämpfern benannten Straße oder eines Platzes seit Jahren, so die Vorsitzenden Axel Elfert und Michael Hemmerich in einer Stellungnahme. „Nicht nachvollziehbar ist das jahrzehntelange Herumdrücken der zuständigen Politik um eine Entscheidung“, meinen sie.

Der DGB betont, dass seit 1961 eine Straße an den militärischen Widerständler Claus von Stauffenberg und seit 1980 an Gewerkschafter Fritz Ober erinnere. „Eine Straßenbenennung für Emma und Jakob Schultheis wäre wohl das Mindeste“, so Elfert und Hemmerich. Der Stadtverband werde ein „Gedenken an den Speyerer Widerstand von unten“ unterstützen und auch den Stadtrat ansprechen. Eine solche Taufe wäre „ein wichtiger Schritt von vielen gegen Unrecht und Massenverführung“.