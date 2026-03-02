Der Speyerer Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) bietet im Vorfeld der Landtagswahl am 22. März ein „Wahlspiel“ in Speyer unter dem Motto „Wähle was wichtig ist!“ ein. Es findet am Mittwoch, 4. März, 18.30 Uhr, im Gemeindezentrum der Auferstehungskirche, Am Renngraben 2g, statt. „Ziel der Veranstaltung ist es, auf spielerische Weise politische Positionen zu zentralen Inhalten und Forderungen zu den Landtagswahlen sichtbar zu machen – mit besonderem Fokus auf den gewerkschaftlichen Forderungen des DGB“, so die Ankündigung. Die Kandidaten aus dem Wahlkreis Speyer von SPD, CDU, Grüne, FDP, Freie Wähler und Linke drehen demnach das Glücksrad und haben dann die Gelegenheit, sich zu den ausgewählten politischen Themen zu äußern. Auch Fragen aus dem Publikum sind bei der moderierten Veranstaltung zugelassen, teilt der DGB mit.