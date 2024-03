Mit rund 4000 Teilnehmern war die Kundgebung gegen Rechtsextremismus am 2. Februar auf dem Domplatz ein großer Erfolg. Politik, Kirchen, gesellschaftliche Gruppen und viele Bürger aus Speyer und Umland setzten ein starkes Zeichen. Der Einsatz für die Demokratie müsse weitergehen, wurde damals vielfach betont. Auch Axel Elfert, Vorsitzender des Stadtverbands im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), äußerte sich in seinem Redebeitrag entsprechend. Er kündigt nun auf Anfrage zwei weitere Veranstaltungen in diesem Kontext an: Zum einen die traditionelle Kundgebung am 1. Mai, zum anderen eine eigene Veranstaltung im Vorfeld der Kommunalwahl: Diese sei am Mittwoch, 15. Mai, im Gemeindezentrum St. Hedwig geplant und damit gut drei Wochen vor der Stadtratswahl. Eine Kundgebung im Stil der Veranstaltung am Domplatz bereiten derzeit weder der DGB noch das damals als Hauptveranstalter auftretende Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Speyer vor. Bündnis-Sprecherin Sabrina Albers nennt auf Anfrage einen Workshop für die Mitglieder und einen öffentlichen Vortrag als nächste Veranstaltungen. Derzeit laufe noch die Terminfindung.