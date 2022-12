Schluss mit dem Pendeln zum Arbeitsplatz in Frankfurt oder mit dem einsamen Arbeiten im Homeoffice: Das hat sich der Speyerer Manfred Gose gedacht und einen Co-Working-Space eröffnet.

Das neue Angebot namens „Mietbürozentrale“ ist im Stage Center in der Hasenpfühlerweide 2 eingerichtet. „Es sind acht Arbeitsplätze, wenn jede Person einen festen Schreibtisch nutzt. Bei größerer Nachfrage steht noch ein zusätzlicher Raum mit acht weiteren Plätzen zur Verfügung“, informiert Gose. Zum Angebot des Angestellten eines Ingenieurunternehmens zählt darüber hinaus ein „individuelles Stundenkontingent an einem beliebigen Platz“. Die Buchbarkeit per App sei derzeit in Planung.

Zur technischen Ausstattung aller Plätze gehören laut Gose ein höhenverstellbarer Schreibtisch, ein Drehstuhl, eine Tischlampe und schnelles W-Lan. Hinzugebucht werden können Monitore, abschließbare Beistellwagen und Schränke, Regale, die Nutzung eines Multifunktionsdruckers und ein Besprechungsraum. 199 Euro kostet ein fester Arbeitsplatz im Monat, 129 Euro die flexible Variante, 99 Euro ein 100-Stunden-Kontingent.

Kontakt



Telefon 0151 16954575