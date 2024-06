Körperverletzung in der Wormser Landstraße: Ein 15-Jähriger ist bei einem Angriff am Donnerstag, 23 Uhr, leicht verletzt worden. Verdächtig ist laut Polizei ein 21-Jähriger, dem auch versuchter Diebstahl vorgeworfen wird. Er sei dabei beobachtet worden, wie er zusammen mit einem 25- und einem 30-Jährigen Gegenstände aus einem geparkten Auto stehlen wollte. „Mitarbeiter eines angrenzenden Schnellrestaurants versuchten die drei Täter zu stellen“, so die Ermittler. Dabei habe der 21-Jährige dem Jugendlichen, einem Angehörigen der Mitarbeiter, mit einer Glasflasche mehrfach auf den Kopf geschlagen. Der Gewalttäter sei bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Die anderen beiden Beteiligten seien geflüchtet, aber später ermittelt worden. „Da sich der 21-Jährige weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen“, meldet die Polizei.