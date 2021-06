Ein Konflikt zwischen einem Rad- und Autofahrer ist am Donnerstag, 10.35 Uhr, in der Speyerer Innenstadt mit einer Körperverletzung geendet. Wie die Polizei am Freitag berichtete, ist ein 69-jähriger Autofahrer in der Mühlturmstraße hinter einem 72-jährigen Radler hergefahren und war „scheinbar mit der Fahrweise des Radfahrers unzufrieden“. Er habe mehrfach seine Hupe betätigt und den anderen danach überholt. Dabei habe ihm der 72-Jährige auf das Auto geschlagen. Folge laut Polizeibericht: Der Autofahrer stieg aus und stieß den 72-Jährigen von seinem Fahrrad. Dadurch habe sich dieser leicht verletzt. „Gegen den 69-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet“, berichtet die Polizei. Die Mühlturmstraße ist seit vorigem Jahr Speyers zweite Fahrradstraße, in der Radler Vorrang haben.